عقوبات إضافية.. أمريكا تهدد ميانمار بعد مقتل محتجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هددت الولايات المتحدة، الإثنين، حكام ميانمار العسكريين باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا استمرت قوات الأمن في قتل المحتجين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "إذا استمر الجيش البورمي في هذا النهج، ورفض إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وإنهاء العنف المشين ضد المتظاهرين السلميين، فستكون هناك إجراءات إضافية تالية من الولايات المتحدة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض الأحد، إن بلاده تجهز عقوبات إضافية ضد المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة.

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ سيطرة الجيش على البلاد، بعد مزاعم عن تزوير انتخابات أجريت في نوفمبر تشرين الثاني وحققت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فوزا ساحقا، مع تزايد العنف في احتجاجات يومية تحاول قوات الأمن والجيش تفريقها.