معارضة تركية: أردوغان يرعى «جرائم الحرب» في المنطقة

أكدت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، بيرفين بولدان، أن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، ترعى السرقة وجرائم الحرب في المنطقة.

وأضافت بولدان في اجتماع مجلس حزب الشعوب الديموقراطي، أن حكومة أردوغان تحمي مصالحها الشخصية، بعيدا عن مصالح المجتمع التركي، وترعى السرقة من أجل الحفاظ علىوجودها في الحكم، وفقا لموقع تركيا الآن.

وفى السياق، تصر الحكومة التركية على دعم أذربيجان في حربها الدائرة في إقليم كاراباخ ضد أرمينيا، بجانب تصعيد التوتر في شرق البحر المتوسط، من خلال استفزاز اليونان وقبرص، واستمرار سفن أنقرة في التنقيب عن الغاز والنفط، رغم التحذيرات الدولية، والدعوات الأوروبية للتهدئة في بحر إيجة والبحر الأسود.

وشنت بولدان هجوما على السياسة التركية الخارجية، وقالت إنها تحمي مصالح الحزب الحاكم فقط، وفقا لموقع ميزوبوتاميا.

وشددت بولدان على أن الحكومة التركية تشعل فتيل الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وتتبع نفس السياسة في ليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط