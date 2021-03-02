شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تركيا السابق: تحالفات أردوغان مشكوك فيها ونظامه قائم على الاستبداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق، هجومه على النظام الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان ، قائلا : عندما تنظر إلى الهياكل التي تتحالف معها الحكومة الآن، نجد أن سجلات جميعهم مشكوك فيها ،حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

وكان أحمد داود أوغلو، عقد جلسة افتراضية مؤخرا جمعته بأعضاء حزب المستقبل ، قال خلالها "لسوء الحظ نواجه اليوم إضفاء الطابع المؤسسي للاستبداد، وعندما تنظر إلى الهياكل التي تتحالف معها حكومة أردوغان، فإن سجلات جميعهم تقريبًا مشكوك فيها ، فى إشارة منه حليف الرئيس وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي .

وأضاف داود أوغلو قائلا : لا يمكن تخيل نظام سياسي قائم على الرفاهية الفردية، مبدأ فصل السلطات له في الواقع جانب يحمي الناس من أنفسهم ، بينما انتشرت مؤخرا ظاهرة نزع الصفة الإنسانية من المجتمع بأسره من خلال سياسات حزب العدالة والتنمية .