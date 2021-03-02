الراشيدية.. تخريب وهدم مدرسة خاصة بأبناء الرحل

جدة - عبدالحي حسين - استفاق سكان جماعة سيدي علي اليوم الإثنين، على وقع إقدام مجهولين على تخريب وهدم مدرسة للتعليم خاصة بأبناء الرحل بمنطقة “تداوت” ضواحي إقليم الراشيدية.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المدرسة التي شيدت خلال فبراير الماضي اندلعت بها نيران من طرف مجهولين، ما تسبب في تخريب كامل للمدرسة وإتلاف محتوياتها .

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفارا لعناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما جرى الاستماع إلى بعض الرحل المتواجدين بالمنطقة.

واستنكر المجلس الجماعي سيدي علي عبر صفحته الرسمية، قيام مجهولين بحرق وتخريب الحجرة الدراسية المتنقلة لفائدة أبناء الرحل بتداوت مطالبا السلطات الأمنية باتخاذ أقصى العقوبات التي يخولها القانون.