تطوان تتنفس تحت الماء.. فيضانات وسيول تجرف السيارات وتحاصر المواطنين- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يعيش سكان مدينة تطوان، منذ صباح يوم الاثنين، أوضاعا صعبة، بسبب فيضانات كبيرة، حاصرت بعضهم، مسببة خسائر مادية مهمة.

وتحولت العديد من الأحياء، إلى مناطق محاصرة، بسبب السيول، التي جرفت السيارات، وبعض الأشخاص، بحسب ما وثقته، فيديوهات، نقلها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السيول نفسها، حاصرت بعض سكان مدينة تطوان داخل منازلهم، وهو ما جعل هؤلاء يوجهون نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وصارت الشوارع، مثل شارع “جامع مزواق”، ” كويلمة”، “واد المحناش”، “حومة دربع ساعة”، “جبل درسة”، وغيرها من الأزقة والأحياء مليئة بالحفر والمياه، ومسابح في كل مكان، بالإضافة إلى ذلك، تسبب التساقطات المطرية في انهيار أسوار متهالكة.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية، حذرت من زخات رعدية قوية، قالت إنها ستهم، ابتداء من اليوم وإلى غاية بعد غد الأربعاء، عددا من عمالات، وأقاليم المملكة، وتتراوح بين 40 إلى 70 ملم، في كل من عمالات، وأقاليم الحسيمة، وشفشاون، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، وتطوان.