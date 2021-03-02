ملف مقاطعة اليوسفية.. قاضي التحقيق يستمع لنائب عمدة الرباط بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24” أن قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط استدعى لجلسة اليوم الاثنين، عبد الرحيم لقراع، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس مجلس مقاطعة اليوسفية ونائب عمدة الرباط.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن قاضي التحقيق استدعى نائب عمدة الرباط، رفقة سبعة أشخاص آخرين، للتحقيق معهم بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت قدمت شكاية إلى النيابة العامة، بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية مفترضة بمقاطعة اليوسفية التابعة لمدينة الرباط.

وكانت الشرطة القضائية، المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، استمعت إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المذكورة، بخصوص الشكاية.

ويأتي استدعاء الشرطة القضائية للغلوسي بعد مطالبة الجمعية المغربية حماية المال العام للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح بمقاطعة اليوسفية.