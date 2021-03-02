السجن والغرامة المالية لـ3 مغاربة نقلوا المخدرات إلى سبتة عن طريق الغوص

جدة - عبدالحي حسين - أصدر قاضي التحقيق الرئيسي بالمحكمة رقم 1 في سبتة، اليوم الإثنين، حكما على ثلاثة متهمين مغاربة، اعتقلوا فجر يوم 14 فبراير من العام الجاري، وذلك بالسجن والغرامة المالية.

وتوبع المتهمون المغاربة، بتهمة نقل الحشيش، من المغرب الی سبتة، باستعمال تقنية الغوص لتهريب المخدرات.

وصدر حكم بالسجن لثلاث سنوات و10 أشهر علی المتهم علي (ب)، وهو مغربي يبلغ من العمر 25 عامًا، لارتكابه جريمة ضد الصحة العامة، اعترف باقترافها، فضلا عن غرامة مالية قيمتها 108153 يورو، كما سيتعين عليه مغادرة البلاد عند تطبيق الطرد، ولن يتمكن من العودة لمدة 5 سنوات، تٶكد صحيفة “الفارو دي سبتة” .

وأكد المصدر ذاته، أن المحكمة نفسها قضت بالسجن في حق كل من محمد (س) ومحمد (ش) بـ 4 سنوات وشهرين لكل منها، علاوة علی غرامة مالية قيمتها 406757 يورو، مع منحهما مهلة شهر واحد لتأكيد جذورهما الاسبانية، مبرزا في السياق ذاته أن عدم التأكيد سيتسبب لهما في الطرد من المدينة السليبة بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة.