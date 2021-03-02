محمد الفلاح - أمريكا تجدد استعدادها للتفاوض مع إيران حول البرنامج النووي

الثلاثاء 2 مارس 2021

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ما زالت "على استعداد" للتفاوض إيران سعيا لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعدما رفضت طهران الأحد اقتراحا أوروبيا لعقد اجتماع بمشاركة أمريكية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "نبقى على استعداد لخوض دبلوماسية ذات مغزى من أجل تحقيق عودة متبادلة إلى الالتزام" باتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن العودة للاتفاق "لا يمكن أن تحصل من دون مناقشة التفاصيل بين كل الأطراف. لسنا متصلبين فيما يتعلق بشكل هذه المحادثات وصيغتها"، مشددا على أن الإدارة الأمريكية ستجري مشاورات مع حلفائها الأوروبيين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد قرر سحب بلاده من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، والرامي إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبرا أن النص غير كاف، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية.

وردا على هذا الموقف، تراجعت إيران عن الالتزام بقيود مفروضة على برنامجها النووي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران المسبقة للتقيد بكل بنوده.

والأحد اعتبرت السلطات الإيرانية أن العرض الأوروبي لعقد اجتماع للدول المشاركة في الاتفاق تدعى إليه الولايات المتحدة "سابق لأوانه"، مشترطة رفع واشنطن المسبق للعقوبات الاقتصادية.