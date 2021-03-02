شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعو العالم إلى عدم تخفيف الاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، دول العالم إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى من انتشار فيروس كورونا ، خاصة في ظل وجود المتحورات الجديدة.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن هناك زيادة لوحظت في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بعد ستة أسابيع متواصلة من الانخفاض، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ربما تعود إلى تخفيف بعض البلدان للإجراءات لديها أو بسبب عدوى متغيرات الفيروس وانتشارها. فيما نوه المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان، إلى أنه من المبكر القول إنه سيُقضى على جائحة كوفيد-19 خلال العام الجاري.