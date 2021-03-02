شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إيطاليا 246 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 97945 وفاةً في ظل تسارع وتيرة العدوى وزيادة معدلات الإصابة اليومية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 2938371 حالةً بعد تشخيص 13114 إصابةً جديدة قفزت نسبتها إلى 7ر7 في المائة من الفحوصات اليومية مقابل 8ر6 في المائة بالأمس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 2416093 متعافياً بعد شفاء 10894 مصاباً جديداً من الفيروس.