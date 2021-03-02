شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: 418 مليار دولار لمكافحة كورونا ودعم الشركات المتضررة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه من الممكن أن تمهد ميزانية حكومته هذا الأسبوع الطريق أمام تحقيق تعافِ اقتصادي أقوى مما توقع ذوي النظرة المتشائمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، عن جونسون القول، إن الإجراءات التي وردت في البيان المالي لوزير الخزانة، ريشي سوناك، سوف تعتمد على 300 مليار جنيه إسترليني (418 مليار دولار) من الإنفاق الطارئ، لمكافحة فيروس كورونا، ودعم الشركات التي تضررت من الوباء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في مقابلة إذاعية، إن الميزانية التي سوف يضعها سوناك بعد غد الأربعاء، ستمهد الطريق أمام حدوث انتعاش اقتصادي "تقوده الوظائف"، يمكن أن يكون "أقوى بكثير" مما ظل ذوو النظرة المتشائمة يرددوه خلال الأشهر الستة الماضية.