شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة العالمية" تطالب بمنح تراخيص للدول لتصنيع اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين إن المنظمة تحتاج إلى العمل مع الشركات لفتح المزيد من مواقع التصنيع للقاحات كوفيد-19 في الدول النامية.

وفي كلمة إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، وعددها 164 دولة، في اجتماع في اليوم الأول لتوليها منصبها، قالت النيجيرية نجوزي اوكونجو إيويلا "هناك أناس يموتون في الدول النامية."

"يجب علينا أن نركز على العمل مع الشركات لفتح وترخيص المزيد من مواقع التصنيع الحيوية الآن في الأسواق الناشئة والدول النامية"، مضيفة أن هناك حاجة أيضا إلى نقل التكنولوجيا.

واوكونجو إيويلا هي أول إمرأة وأول شخصية أفريقية تتولى منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.