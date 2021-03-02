شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب أممية بتحقيق دولي في تسميم "نافالني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت خبيرتان في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الاثنين بتحقيق دولي في تسميم معارض الكرملين أليكسي نافالني وقالتا في بيان إن الأدلة تشير حتى الآن إلى "التورط المرجح للغاية" لمسؤولين في الحكومة الروسية.

وقالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون وإيرين خان خبيرة الأمم المتحدة في حرية الرأي والتعبير إن تسميمه يأتي في إطار عمليات قتل غير قانونية ومحاولات قتل معارضين في الداخل والخارج بهدف إرسال "تحذير شرس" لقمع المعارضة.

ومرض نافالني (44 عاما) في سيبيريا في أغسطس آب الماضي ونُقل جوا إلى ألمانيا التي قالت إنها عثرت على دليل على أنه سُمم بنوفيتشوك، وهو غاز أعصاب محظور. وتنفي روسيا أي دور لها في مرضه وتقول إنها لم تر أي دليل على أنه سُمم.

وبعد تعافي نافالني في ألمانيا على مدى خمسة أشهر عاد إلى روسيا في يناير كانون الثاني. وألقت السلطات القبض عليه لدى عودته وصدر عليه حكم بالسجن سنتين ونصف سنة لإدانته بمخالفة شروط إفراج قضائي.