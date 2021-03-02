شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح قانون أوروبي لاستخراج شهادات تطعيم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سوف تقترح قانونا بشأن وضع خطة لإصدار شهادة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، تسمى بـ "جواز المرور الأخضر"، هذا الشهر.

ويأمل الكثيرون في أن تؤدي الشهادة في نهاية الامر إلى تشغيل منافع عديدة، مثل السفر.

وقالت فون دير لاين اليوم الاثنين لكتلة نواب الحزب المسيحي الديمقراطي الالماني في البرلمان الأوروبي، "نريد تحديد المتطلبات الفنية خلال الأشهر القليلة المقبلة". وأوضحت : "نحتاج إلى دعم جميع الدول الأعضاء من أجل إنجاح جواز المرور الاخضر الرقمي".

ويعمل الاتحاد الأوروبي على وضع خطة تهدف إلى جعل الدول الأعضاء تعترف بإثبات الحصول على التطعيم الذي يقدمه مواطنوها. وكان قادة الاتحاد الأوروبي حددوا أثناء قمة عقدت الأسبوع الماضي وركزت على استراتيجية "كوفيد 19-"، هدفا لإنهاء العمل الفني على الخطة في غضون ثلاثة أشهر.