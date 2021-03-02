شكرا لقرائتكم خبر عن «الخاجة».. أول سفير للإمارات يصل تل أبيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصل أول سفير للإمارات لدى إسرائيل إلى تل أبيب أمس (الإثنين) ليباشر مهماته الرسمية بعد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين. واجتمع السفير محمد محمود الخاجة مع وزير الخارجية غابي أشكينازي. وكتب الخاجة عبر حسابه في تويتر: «وصلت إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، وناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة». وقال: «إنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم والازدهار، بالنسبة لدولة الإمارات ودولة إسرائيل. أتطلع إلى زيارتي الأولى. أراكم في الأسبوع القادم. شبات شالوم». واعتبر أشكنازي أن وصول السفير الإماراتي يمثل علامة بارزة في العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات تمثل نقلة نوعية إقليمية وتفتح النافذة أمام فرصة تاريخية يظهر فيها أنموذج للسلام الدافئ والشامل بين الدول والشعوب.

