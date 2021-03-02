شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لساركوزي.. بدون تنفيذ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حكم القضاء الفرنسي أمس (الإثنين) بالسجن 3 سنوات بينها سنة نافدة على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على خلفية تهم فساد واستغلال نفوذ في قضية بول بيسموث، غير أنه لن يدخل السجن؛ لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين.واعتبرت محكمة الجنايات أنه تم إبرام «اتفاق فساد» بين الرئيس السابق (66 عاما)، وتييري هيرتسوغ، وقاضي التحقيق السابق جيلبرت أزيبرت، الذي حكم عليه أيضا بالسجن 3 سنوات.

وكان مكتب المدعي العام طالب بسجن ساركوزي 4 سنوات، منها سنتان نافذتان، معتبرا أن الصورة الرئاسية «تضررت» جراء القضية وآثارها المدمرة. واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

وفي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، اكتشف القضاة أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم «بول بيسموث» للتواصل مع محاميه تييري هيرتسوغ.