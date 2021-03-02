شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية : جماعة الإخوان تخطط لدفع تونس إلى الهاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن جماعة الإخوان تخطط لدفع تونس إلى الهاوية ، مشيرا الى أن الشواهد تؤكد أن الجماعة تسعى بشكل واضح لتفجير المشهد السياسى .

وأكد فهمى ، فى تصريحات صحفية ، إن جماعة الإخوان تسعى فعليا فى الوقت الراهن ، الى تصديرالأزمة الى الداخل التونسى ، وهناك مجموعة سيناريوهات قد تحدث بشكل متتابع ، منها على سبيل المثال سيناريو المواجهة المباشرة ، أوالاستمرار فى عمليات التصعيد وتوتير الأجواء ، مشيرا الى أن هذه التحركات تشير الى أن الجماعة تبعث برسائل لكل القوى السياسية فى تونس ، مفادها أنهم مستمرون فى الضغط من أجل تحقيق مطالبهم ، وعقيدة الجماعة الإرهابية فيما يتعلق بهذا الأمر لن تكتفى بحل أو شبه حل وهو ما يعنى أنه سيكون هناك تصعيدا مستمر .