فرنسا تجيز إعطاء لقاح "أسترازينيكا" للأشخاص فوق سن 65 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

خففت فرنسا الحظر المفروض على منح لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكورونا لكبار السن.

وأعلن وزير الصحة أوليفييه فيران في وقت متأخر من يوم الاثنين على قناة "فرانس 2" أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عامًا يمكنهم الآن تلقي اللقاح إذا كانوا يعانون أيضًا من مشاكل صحية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف أن التوسع في استخدام اللقاح من المحتمل أن يشمل حوالي 5ر2 مليون شخص في البلاد.

وكانت فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا أوصت في البداية بإعطاء لقاح أسترازينيكا فقط لمن تقل أعمارهم عن 65 عاما على أساس عدم وجود بيانات كافية من التجارب السريرية بشأن فاعليته مع من هم أكبر سنا من 65 عاما.

ومنذ ذلك الحين، واجه هذا القرار انتقادات وسط نقص اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع معدلات الإصابة في التكتل، ونجاح أسترازينيكا في مساعدة بريطانيا على تحسين وضع تفشي المرض.