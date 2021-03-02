محمد الفلاح - بعد عقود.. 3 سفن حربية أمريكية في السودان

الثلاثاء 2 مارس 2021

خلال 10 أيام وصلت ثالث سفينة حربية أمريكية إلى السودان، حيث رست السفينة ونستون تشرشل في مدينة بورتسـودان صباح الاثنين، وتحمل على متنها نحو 300 جندي من البحرية الأمريكية في مختلف التخصصات.



إلى ذلك، توقفت السفينة العسكرية الأمريكية "يو إس إس ونستون تشرشل"، في ساحل البحر الأحمر، بعد أقل من أسبوع من زيارة سفينة مماثلة.

كيانت بارجة تابعة لقيادة النقل البحري الأميركي "يو س إن إس كارسون سيتي"، رست في مياه البحر الأحمر في 24 فبراير الماضي.

ويوم السبت- وصلت ثاني سفينة حربية أمريكية، "لتعزيز الشراكة مع السودان". وذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية أن القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم براين شوكان، وصل إلى مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، للقاء الحكومة والمجتمع المدني وقادة المجتمع، والترحيب بالسفينة "يو إس إس ونستون تشرشل".

تعزيز الشراكة

واعتبرت السفارة الأمريكية أن هذه الزيارات تسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان، واستعدادها لتعزيز الشراكة معه، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويوم الأربعاء الماضي، وصلت سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكرية إلى بورتسودان، في أول زيارة لسفينة حربية أمريكية للبلاد منذ عقود.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع أندرو يانغ نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، سبل تعزيز التعاون العسكري بين الخرطوم وواشنطن.

كما يأتي التعاون العسكري بين البلدين عقب إلغاء واشنطن -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- عقوبات اقتصادية وسياسية فرضتها على الخرطوم، لوجودها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم بدء سريان قرار إلغاء تصنيف السودان ضمن قائمة "الدول الراعية للإرهاب".