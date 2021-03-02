مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة يتعهد بتطبيق صارم لـ"عقوبات إيران"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنصب نائب وزير الخزانة، التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران بشكل صارم.

وقال أدييمو في ردود مكتوبة على أسئلة أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه "يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف أنه سيراقب بعناية "أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي" لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم.

وكان بايدن أعلن خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن الشهر الماضي، ضرورة التصدي لأنشطة لإيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال إن إدارته "مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات" مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، مضيفا: "علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدما".