شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينتقم من المدنيين في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لجأت مليشيا الحوثي أمس (الإثنين) بعد فشلها في تحقيق تقدم ميداني في مديرية رحبة (جنوب غربي مأرب) وتكبدها خسائر فادحة، إلى استهداف الأحياء المدنية بالصواريخ الباليستية.وقالت مصادر محلية لـ«الخليج 365»، إن المليشيا قصفت حي الروضة (شمالي مدينة مأرب)؛ ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 8 آخرين، وتعرض بعض المنازل للأضرار.

وأعلن قائد جبهة جبل مراد العميد الركن حسين الحليسي، إحباط الجيش لهجوم حوثي في منطقة رحبة وشن هجوم معاكس تمكن خلاله من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية وكبد المليشيا خسائر كبيرة.

وأفادت المصادر بأن قيادات الحوثي أصدرت أوامر بإغلاق عدد من المستشفيات الخاصة التي رفضت استقبال الجرحى، وشيع عشرات المسلحين بينهم قائد عمليات المليشيا في جبهات مأرب عبدالله الحسني وقائد الحزام الأمني في الجوف يحيى الحمزي وقائد الجبهة الشمالية في صعدة يحيى الرزامي الذين قتلوا في مأرب خلال معارك اليومين الماضيين.