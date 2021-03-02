شكرا لقرائتكم خبر عن 126 مادة خطرة في ألعاب الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

خلصت دراسة دولية، أجرتها الجامعة التقنية في الدنمارك لتقييم التركيبات الكيميائية لألعاب الأطفال البلاستيكية والمستويات المقدرة لتعرض الطفل لهذه للمواد، إلى أن 126 مادة كيميائية من بين 419 موجودة في المواد البلاستيكية الصلبة واللينة والرغوية المستخدمة في لعب الأطفال، تشكل خطراً صحياً لا يستهان

به على الأطفال، منها31 مادة ملدنة «المواد المضافة من أجل زيادة مرونتها وشفافيتها وفترة استخدامها»، و18 مثبط لهب و8 عطور.

وأشار الباحثون إلى أنه لا تزال بعض الإضافات السامة والمحظورة موجودة في الألعاب البلاستيكية في الأسواق، والتي تتضمن الألعاب المعاد تدويرها، أو عدم وعي المنتجين لخطورتها، أو الافتقار إلى لوائح في الدولة المنتجة تحث على عدم إنتاجها.

ولتسليط الضوء على حجم المشكلة، جمع الباحثون قائمة بالمحتويات الكيميائية لمواد الألعاب، وهو ما لم يتم الكشف عنه بشكل دقيق من قبل مصنعي الألعاب، وبجمع بيانات كيميائية من 25 دراسة سابقة تمت مراجعتها من قبل، حدد الباحثون 27 مادة خطرة و17 مادة لاتزال خفية، ولا تظهر في قوائم الأولويات الخطرة للألعاب البلاستيكية.