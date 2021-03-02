شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مواعيد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب رجائي عطية، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، 6 جلسات حلف يمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، خلال الفترة من 2 ألى 15 مارس 2021، بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر .

وجاء ترتيب الجلسات على النحو التالى :

أولا: جلسة حلف اليمين يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس

نقابات: "شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة" .

ثانيا: جلسة حلف اليمين يوم السبت الموافق 6 مارس

نقابات: "جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ شمال الجيزة ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ حلوان".

ثالثا: جلسة حلف اليمين يوم الاثنين الموافق 8 مارس

نقابات: "الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ دمياط ـ مرسى مطروح" .

رابعًا: جلسة حلف اليمين يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس

نقابات: "المنوفية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ بورسعيد" .

خامسًا: جلسة حلف اليمين يوم السبت الموافق 13 مارس

نقابات: "المحلة الكبرى ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ المنيا ـ بني سويف ـ الفيوم ـ البحر الأحمر" .

سادسا: جلسة حلف اليمين يوم الاثنين الموافق 15 مارس

نقابات: "أسوان ـ قنا ـ الأقصر ـ سوهاج ـ جنوب أسيوط ـ شمال أسيوط ـ الوادي الجديد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء" .