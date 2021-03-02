اليوم.. طلاب 6 ابتدائي يؤدون امتحان الفصل الدراسي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:



يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وأدى 2 مليون و63 ألف و516 طالبًا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي، الاثنين، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.53%، من إجمالي 2 مليون و115 ألف و581 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.