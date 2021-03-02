«الجامعة»: التصعيد الحوثي جزء من أجندة إيرانية متهورة

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك استهدافها لمدينة الرياض السبت الماضي بصاروخ بالستي تمكنت المملكة العربية السعودية في اعتراضه وتدميره.

وأعرب أبو الغيط في بيان أمس، عن كامل التضامن مع المملكة في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن إقليمها وسلامة مواطنيها، مؤكداً الثقة في قدرتها على التصدي لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين.

وأوضح أن تصعيد ميليشيات الحوثي لعملياتها وهجماتها على مأرب منذ مطلع الشهر الماضي يأتي في إطار أجندة إيرانية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض سياسية من دون أي اعتبارٍ للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين، محملاً ميليشيات الحوثي المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى حدٍ يقترب بالسكان من المجاعة.