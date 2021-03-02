الإمارات تشارك في أعمال مجلس «الجامعة» على مستوى المندوبين

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي انطلقت أمس، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية غداً الأربعاء.

ترأس وفد الدولة الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة المعين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية، وضم هاني بن هويدن بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وناقش اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين مشروع جدول الأعمال، تمهيداً لرفعه إلى اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري، وتضمن عدداً من البنود من أهمها احتلال إيران للجزر الإماراتية في الخليج العربي، إضافة إلى أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم السلام والتنمية في السودان.

كما بحث الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، إضافة إلى العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية، ومسيرة التعاون العربي الأفريقي، والشراكة الأوروبية - المتوسطية، والتعاون مع بين جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

كما ناقش المندوبين العمل العربي المشترك، وتعيين الأمين العام للجامعة العربية لمدة 5 سنوات، حيث رشحت مصر الأمين الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لفترة ثانية، بناء على مذكرة رسمية.

كما ناقش الاجتماع بنداً خاصاً بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات الإسرائيلية في مدينة القدس، ومتابعة موازنة دولة فلسطين.

وتناول الاجتماع الشؤون العربية والأمن القومي العربي، ويشتمل على عدد من الموضوعات منها التضامن من لبنان، وتطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وفي السياق، وافق مجلس جامعة الدول العربية على تعيين السفير عبد الله حمدان محمد أحمد النقبي، مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً للجنة الدائمة للشؤون القانونية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بدءاً من 7/‏‏‏3/‏‏‏2021.

وهنأ السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية عقب قرار موافقة مجلس الجامعة، عبدالله حمدان النقبي، وتمنى له التوفيق في رئاسة اللجنة الدائمة للشؤون القانونية.