البنتاغون يتعهد بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار.

وقال: “حزمة المساعدة الأمنية تشمل التدريب والأسلحة والمشورة”، مشيرا إلى أن هذا يؤكد استعداد الولايات المتحدة لتزويد كييف بـ”أسلحة دفاعية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فاعلية ضد العدوان الروسي”، حسب كيربي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا، مطلع فبراير الماضي، أن “إدارة جو بايدن مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة”.

من جهتها، شددت روسيا على أن “إمداد كييف بالأسلحة سيؤدي إلى تصعيد الصراع في دونباس”، الأمر الذي أيده الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وقال: “إرسال أسلحة إلى أوكرانيا هو وسيلة محفوفة بالمخاطر للغاية ويؤدي إلى نتائج عكسية للخروج من الأزمة”.

وسبق أن اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا مرارا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وفي يناير 2015، تبنى البرلمان الأوكراني بيانا وصف فيه روسيا بأنها “دولة معتدية”.

وتتم مناقشة تسوية الوضع في مناطق شرق أوكرانيا في اجتماعات مجموعة الاتصال في مينسك، حيث اعتمد المشاركون منذ خريف عام 2014، ثلاث وثائق تنظم خطوات تهدئة الصراع، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الاشتباكات والمناوشات بين الطرفين مستمرة.