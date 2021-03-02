الأسهم الأوروبية تحقق أفضل أداء يومي منذ أربعة أشهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 صباحاً - حققت الأسهم الأوروبية، اليوم، أفضل أداء لها منذ أربعة أشهر تقريبا، في ظل استقرار أسواق السندات، مدفوعة بتفاؤل برامج التطعيم بلقاحات ضد “كوفيد-19” وإقرار حزمة التحفيز الأميركية.

وبحسب موقع “فوربس” فإن ارتفاع اليوم، يأتي بعد تراجعات حادة للأسهم الأوروبية الأسبوع الماضي في أعقاب موجة بيع ، بلغت أعلى مستوياتها في سنة، بسبب توقعات بارتفاع التضخم وزيادة عوائد السندات، ومخاوف من تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية.

مكاسب الأسهم في السوق الأوروبية

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم، إلى 1.86%، وهو أفضل أداء ليوم واحد منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد أن خسر أكثر من 2% في الأسبوع الماضي.

قفزت أسهم شركات السفر والترفيه بأكثر من 3%، بسبب برامج التطعيم ضد كوفيد-19.

ارتفع مؤشر DAX الألماني إلى 1.64% بينما ارتفع مؤشر CAC الفرنسي إلى 1.57% في نهاية تعاملات اليوم، ويرجع ذلك إلى استقرار التضخم في ألمانيا على مدار الشهر الماضي، مع تزايد نشاط الصناعات التحويلية، الذي ساهم في دعم اقتصادات منطقة اليورو الكبرى في فبراير/شباط الماضي.

حققت الأسهم البريطانية مكاسب، حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 إلي 1.62%، مدعومًا بتوقعات بأن وزير المالية ريشي سوناك، قد يعلن في بيان الميزانية يوم الأربعاء المقبل، عن إجراءات جديدة، لدعم الإنفاق المرتبط بكوفيد-19، نحو 300 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 418 مليار دولار وتخفيضات ضريبية.

تتابع كثير من دول العالم حملات تطعيم ضد كوفيد-19، مع عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع الشركات المصنعة للقاح للحصول على ملايين الجرعات، خلال عام 2021 الجاري.

صعود الأسهم الأميركية

تواصل الأسهم الأميركية التعافي مع قرب تنفيذ خطة التحفيز التي يتبناها الرئيس الأميركي جو بايدن، بقيمة 1.9 تريلون دولار، لدعم الاقتصاد والشركات والقطاع الصحي بعد تأثيرات كوفيد-19، وكذلك استمرار توزيع اللقاح ضد كوفيد-19 في البلاد .

تعافت مؤشرات وول ستريت اليوم من تراجعات الأسبوع الماضي التي سببها ارتفاع عوائد سندات الخزانة التي عاوت الانخفاض اليوم بعدما بلغت أعلى مستوياتها في سنة.

تراجعت العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الأهم لتحديد معنويات المستثمرين – حوالي 20 نقطة أساس، متخلفة عن أعلى مستوى لها في عام واحد، الذي أثار مخاوف المستثمرين الأسبوع الماضي.

ارتفعت أسهم شركة جونسون آند جونسون بنسبة 2% بعد أن تلقت الشركة تفويضاً لاستخدام لقاحها في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يمهد الطريق لطرح 4 ملايين جرعة من اللقاح هذا الأسبوع.

وافق مجلس النواب على خطة التحفيز التي اقترحها بايدن وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في وقت مبكر من صباح يوم السبت الماضي.