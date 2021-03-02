هل من الممكن أن نتغلب على كورونا نهاية هذا العام؟.. الصحة العالمية توضح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجا تحتاج 3 مليارات دولار، معلنة رصد ارتفاع كبير في إصابات كورونا لأول مرة منذ 7 أسابيع.

وحذرت المنظمة، الاثنين، أنه “من غير الواقعي الاعتقاد أن جائحة كورونا ستنتهي هذا العام” مؤكدة بدء حملة تطعيم ضخمة هذا الأسبوع بشحن لقاحات كورونا إلى 15 دولة.

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.27 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليونين و600 ألف شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

بدورها قالت الرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية الاثنين إن المنظمة تحتاج إلى العمل مع الشركات لفتح المزيد من مواقع التصنيع للقاحات كوفيد-19 في الدول النامية.

وفي كلمة إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، وعددها 164 دولة، في اجتماع في اليوم الأول لتوليها منصبها، قالت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا “هناك أناس يموتون في الدول النامية”.

“يجب علينا أن نركز على العمل مع الشركات لفتح وترخيص المزيد من مواقع التصنيع الحيوية الآن في الأسواق الناشئة والدول النامية”، مضيفة أن هناك حاجة أيضا إلى نقل التكنولوجيا.

واوكونجو إيويلا هي أول امرأة وأول شخصية إفريقية تتولى منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.