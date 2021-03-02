اخبار العالم

الصحة العالمية لدول العالم: لا تخففوا الإجراءات الاحترازية

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة العالمية لدول العالم: لا تخففوا الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 1:07 صباحًا, 2 مارس 2021 م

المناطق - الرياض

دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى من انتشار فيروس ، خاصة في ظل وجود المتحورات الجديدة.
وأشارت إلى أن هناك زيادة لوحظت في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بعد ستة أسابيع متواصلة من الانخفاض، لافتةً الانتباه إلى أن هذه الزيادة ربما تعود إلى تخفيف بعض البلدان للإجراءات لديها أو بسبب عدوى متغيرات الفيروس وانتشارها.
ونوهت المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان من جانبه، أن من المبكر القول إنه سيُقضى على جائحة كوفيد-19 خلال العام الجاري.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا