8 قضايا على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت في جامعة الدول العربية أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة قطر وبمشاركة مندوبي الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، لمناقشة مشروع جدول الأعمال ورفع عدد من الموضوعات للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية التي ستعقد غدا لمناقشتها.

وشارك في الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، حيث يناقش المندوبون الدائمون جدول الأعمال الذي يتضمن 8 بنود رئيسة.

ورشحت مصر الأمين الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لفترة ثانية بناء على مذكرة رسمية، ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون جدول الأعمال ومشاريع القرارات وعددا من الموضوعات إلى اجتماع وزراء الخارجية لمناقشتها والبت فيها غدا.

ويتناول اجتماع المندوبين بالجامعة العربية كذلك دعم النازحين داخليا في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص ومشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف، ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية إلى «لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان».

وسيبحث المشاركون في الاجتماع قضايا الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وتعيين عدد من المسؤولين في الجامعة العربية والقضايا المالية والإدارية الخاصة بها.

الموضوعات المطروحة في الاجتماع العربي:

