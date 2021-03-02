شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مشتركة من "الإدارة المحلية والإسكان" تناقش اليوم اشتراطات البناء الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مجلس النواب اليوم الثلاثاء ،عقد الإجتماع الأول اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية ، والإسكان، لمناقشة ودراسة ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع ممثلو الحكومة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة الماضية علي إحالة الطلب المقدم من النائبين أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد إجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة ، حيث أوضح رئيس المجلس أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة 81 من اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأنه للمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس .