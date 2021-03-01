الأمم المتحدة تحث المغرب وجبهة “البوليساريو” الإنفصالية على ضبط النفس

جدة - عبدالحي حسين - حثت الأمم المتحدة، الإثنين، المغرب وجبهة “البوليساريو” الإنفصالية، على ضبط النفس إثر ورود تقارير بشأن إطلاق نار متقطع عبر الجدار الرملي لمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث الرسمي: “لا تزال بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) للاستفتاء بإقليم الصحراء تتلقى حتى اليوم تقارير غير مؤكدة عن إطلاق نار متقطع عبر الجدار الرملي”.

وأضاف: “تواصل البعثة رصد الحالة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك منطقة الكركرات، إلى أقصى حد ممكن بالنظر إلى قدراتها ونواصل حث الأطراف المعنية (المغرب والبوليساريو) على ضبط النفس”.