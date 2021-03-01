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الوداد يستعيد خدمات لاعبه بديع أووك

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - استعاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، خدمات لاعبه بديع أووك الغائب عن صفوفه مدة طويلة بسبب الإصابة، التي تعرض لها في مباراة أولمبيك خريبكة، برسم منافسات كأس العرش.

وتلقى الوداد التصريح من الطاقم الطبي للفريق، إذ أصبح بإمكان البنزرتي الاعتماد على بديع في مباراة الفريق أمام حوريا كوناكري، ضمن الجولة الثالثة من دوز مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان أووك يخوض تداريبه مع الفريق الرديف طيلة الفترة التي قضاها الفريق الأول بأنغولا وبوركينافاسو، حيث واجه على التوالي بيترو أتليتيكو وكايزر شيفس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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