تأجيل مباراة الرجاء وبرشيد بسبب مباراة الوداد وحوريا كوناكري

جدة - عبدالحي حسين - أجلت العصبة الاحترافية لكرة القدم، مباراة الرجاء الرياضي ويوسفية برشيد، المقررة يوم 6 مارس برسم الجولة التاسعة من القسم الاحترافي الأول، لتزامنها مع مباراة الوداد وحوريا كوناكري، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتوصلت إدارة الرجاء بمراسلة من العصبة الاحترافية، تخبرها فيها بتأجيل المباراة إلى يوم الأحد 7 مارس 2021، بعدما كان مقررا إجراؤها السبت 6 مارس 2021.