عبوب ينتظر قرار لقجع فيما يخص استمراريته رفقة الأشبال من عدمها

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر زكرياء عبوب مدرب المنتخب الوطني للشباب لأقل من 20 سنة، قرار فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيما يخص استمراريته على رأس العارضة التقنية لأشبال الأطلس من عدمها، بعد الإقصاء من كأس أمم إفريقيا للشباب، من دور ربع النهاية على يد المنتخب التونسي بركلات الترجيح.
وقرر فوزي لقجع، أن يجتمع اليوم الاثنين مع المدير التقني الوطني روبيرت أوشن، لمناقشة أسباب إقصاء المنتخب الوطني من ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب بعد خسارته ضد تونس، بالضربات الترجيحية.
وسيتوصل لقجع بتقرير مفصل عن مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في نهائيات كأس إفريقيا للشباب، وعلى ضوئه سيتخذ القرار النهائي باستمرار أو إقالة زكرياء عبوب من منصبه، بحسب ما كشفه مصدر جامعي مسؤول.
وفي السياق ذاته، إذا تمت إقالة عبوب من منصبه، سيحرم من المشاركة رفقة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في كأس إفريقيا التي ستنظم بالمغرب.
ويعيش المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على إيقاع الارتباك، بعدما حاولت الجامعة إيجاد مدرب لخلافة المدرب الإسباني الحالي للمنتخب غير أنها لم تنجح في ذلك.
جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، أقصي من ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، بعد هزيمته أمام تونس بالضربات الترجيحية.