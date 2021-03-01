عبوب ينتظر قرار لقجع فيما يخص استمراريته رفقة الأشبال من عدمها

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر زكرياء عبوب مدرب المنتخب الوطني للشباب لأقل من 20 سنة، قرار فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيما يخص استمراريته على رأس العارضة التقنية لأشبال الأطلس من عدمها، بعد الإقصاء من كأس أمم إفريقيا للشباب، من دور ربع النهاية على يد المنتخب التونسي بركلات الترجيح.

وقرر فوزي لقجع، أن يجتمع اليوم الاثنين مع المدير التقني الوطني روبيرت أوشن، لمناقشة أسباب إقصاء المنتخب الوطني من ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب بعد خسارته ضد تونس، بالضربات الترجيحية.