لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.. دولة الامارات تتعهد بتقديم 230 مليون دولار

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، عن تعهدها بتقديم 230 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن للعام 2021م.



وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الاماراتية ريم الهاشمي خلال مشاركتها، اليوم، في مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021م المنعقد افتراضياً بمدينة نيويورك برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد" إن بلادها قدمت منذ العام 2015 مساعدات إلى اليمن قُدرت بأكثر من 6 مليارات دولار ركزت على الإغاثة الغذائية والصحية وتوفير الماء".

واضافت الهاشمي" في العام 2020، قدمت دولة الامارات 122 طناً من المواد والمستلزمات الطبية لدعم 120 ألفا من العاملين الصحيين".

وعبرت عن ادانة بلادها لاستهداف مليشيات الحوثي المدنيين اليمنيين، وكذا استهداف المليشيات مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية..مؤكدة إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة..مشيرة إلى نوايا الحوثيين السيئة وعدم رغبتهم في التوصل إلى حل سلمي.