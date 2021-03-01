ذي قار.. ترشيح أربعة اسماء لتولي منصب المحافظ

بغداد - ياسين صفوان - اتفق مجتمعون في ذي قار، الاثنين، على ترشيح أربعة اسماء لتولي منصب المحافظ.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إنه بعد الأجتماع الذي دام لمدة 11 ساعة في مضيف الشيخ حسين ال خيون من قبل عوائل الشهداء وجمع من متظاهرين ذي قار تم إختيار أربع الشخصيات لتولي منصب محافظ ذي قار.

وأضاف أن المرشحين هم نجم عبد طارش، ياسر البراك، عبدالرضا حسن، محمد هديرس، مشيرا الى انه سيتم رفع الأسماء الى الحكومة المركزية لأختيار احدهم.