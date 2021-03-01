انت الان تتابع خبر دمشق تتهم القوات الأمريكية بإخراج شاحنات 'حبوب مسروقة' الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن القوات الأمريكية أخرجت رتلا من الشاحنات المحملة بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد.