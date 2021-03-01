نائب رئيس برلمان ليبيا يدعو لإنهاء الانقسام في البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا نائب رئيس مجلس النواب الليبي، فوزي الطاهر النويري، أعضاء البرلمان إلى تغليب المصلحة العليا، وإنهاء حالة الانقسام بالمؤسسات الليبية.

وفي بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، طالب النويري أعضاء البرلمان بـ"تلبية الدعوة المقدمة من رئيس المجلس عقيلة صالح، لمنح الثقة للحكومة المقترحة وتغليب المصلحة العليا للبلاد وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة".

وقال النويري إنه "يأمل من الجميع التعاون ابتداء من المواطن إلى المجلس الرئاسي، وأن يعملوا خلال المرحلة المقبلة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون أول".

وأكد النويري على دعم مجلس النواب لـ "الخطوات الإيجابية التي قام بها المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة ابتداء من الزيارات الداخلية"، مشيرا إلى أنها "عنوان للمصالحة الوطنية والتغلب على كل التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة وصولا إلى اختيار حكومة واحدة للبلاد والتي ستدير شؤونها وترفع عن كاهل المواطن وتحمي سيادته".

وتابع أن "قبول السلطة الجديدة شعبيا يتوقف على مدى قيامها بتوفير الأمن والاستقرار وحلحلة الإشكاليات التي يعاني منها الليبيين".

ومضى قائلا: "كما أن نجاح الحكومة الجديدة في مهامها المكلفة بها يتوقف على التزام المجتمع الدولي أخلاقيا وقانونيا بدعمها ومحاولة تمهيد الطريق لها بالحد من كل التدخلات الخارجية ومساعدتها في إجلاء كل القوات الأجنبية العسكرية والمرتزقة" من ليبيا".

وتعقد في سرت الإثنين المقبل 8 مارس/آذار الجاري، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، بعد أن أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المدينة "آمنة" وجاهزة.



وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعلن الخميس الماضي، تسليمه مقترح معايير التشكيلة وبرنامجها إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها.

وأوضح الدبيبة أنه قدم هيكلية وطريقة اختيار الوزراء، فيما سيتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة في وقت لاحق عقب دراسة مجلس النواب للمقترح.

والشهر الماضي، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح".

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.