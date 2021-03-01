سرت تستعد لاستضافة جلسة النواب.. المدينة جاهزة وآمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت مدينة سرت استعدادها لاستقبال جلسة مجلس النواب المقررة الإثنين المقبل، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الجديدة، برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وأشرف الجيش الليبي على عمليات تجهيز مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت لاستقبال أعضاء مجلس النواب.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش الليبي، الإثنين، صورًا تظهر عمليات تجهيز مطار القرضابية، لاستقبال أي وفود من مجلس النواب أو الحكومة.

وتعقد في سرت الإثنين 8 مارس/آذار الجاري، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأعلنتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "مدينة آمنة" وجاهزة، لإعطاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الضوء الأخضر لممارسة مهامها.

بدورها، أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مساء الأحد، أن مدينة سرت جاهزة أمنيا لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.





من جانبه، بحث رئيس مجلس بلدية سرت سالم عامر، مع المجلس الاجتماعي للقبائل بالمدينة، الاستعدادات والترتيبات لاحتضان والتئام جلسة مجلس النواب.



وجدد رئيس المجلس ترحيبه بمجلس النواب، مؤكدا أن بلدية سرت وأجهزتها وكافة الشركات الخدمية سخرت من أجل انعقاد الجلسة بمدينتهم، مشيرًا إلى أن القاعة الرئيسية جاهزة لاستقبال النواب، وكذلك مقار الإقامة وغيرها.

وثمن رئيس المجلس، جهود اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب، العناصر الوطنية العاملة بمجمع قاعات واقادوقو بسرت.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعلن الخميس الماضي، تسليمه مقترح معايير التشكيلة وبرنامجها إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها.

وأوضح الدبيبة أنه قدم هيكلية وطريقة اختيار الوزراء، فيما سيتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة في وقت لاحق عقب دراسة مجلس النواب للمقترح.