مقتل صحفي برصاص مجهولين وسط الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي صحفي صومالي مصرعه، الإثنين، برصاص مجهولين في مدينة غالكعيو بمحافظة مدغ وسط البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مجهولين أطلقوا النار على الصحفي الصومالي المخضرم، جمال فارح آدم، شمالي مدينة غالكعيو التابعة لولاية بونتلاند.



وعمل جمال لفترة طويلة في قطاع الإعلام بولاية بونتلاند، وكان مديرا سابقا لإذاعة دلجر في غالكعيو، إلا أنه غاب خلال الفترة الأخيرة عن مجال الإعلام.

وأطلق مسلحون النار على الصحفي المخضرم، خلال تواجده في محل تجاري يملكه بحي سيناء بمدينة غالكعيو، ولاذوا بالفرار.

ووصلت قوات الأمن إلى منطقة الحادث، وفرضت كردونا أمنيا وشنت عملية واسعة للبحث عن الجناة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، التي تعتبر الأولى ضد الصحفيين في 2021.

ويتعرض الصحفيون في الصومال لعمليات عنف سواء من جانب نظام الرئيس محمد عبدالله فرماجو، أو المجموعات الإرهابية، وعلى رأسها حركة الشباب.