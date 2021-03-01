واشنطن تدرس إجراءات إضافية لمحاسبة قادة الحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن، الإثنين، عن أنها تدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة قادة مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الخارجية الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة قادة مليشيات الحوثي

وطالب برايس، مليشيا الحوثي يتغيير سلوكها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن امتنانة للتعاون الذي أبدته السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

ولطالما أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، هجمات مليشيا الحوثي الانقلابية على مناطق سكنية بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الإثنين الماضي، إلى أن هجمات الحوثيين تهدد المدنيين والأمن والاستقرار في اليمن على حد سواء.

وأكدت الولايات المتحدة، في البيان، التزامها بشراكة طويلة الأمد مع السعودية ومساعدتها للدفاع عن سيادتها والوقوف ضد هجمات الجماعات المدعومة من إيران.



أما في وقت سابق اليوم الإثنين،فأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن السعودية شريك استراتيجي لواشنطن في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: "ملتزمون بدعم السعودية كشريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط".



أما المتحدثة باسم البيت الأبيض فقالت إن الرئيس جو بايدن يعمل على الحد من الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي في اليمن.

