شكرا لقرائتكم خبر خيبة أمل أمريكية من طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية «في الوقت الذي نشعر فيه بخيبة أمل إزاء رد إيران، إلا أننا لا نزال مستعدين للانخراط مرة أخرى في دبلوماسية هادفة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)»، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها الدوليين بشأن أفضل السبل للمضي قدما.
ورفضت إيران في وقت سابق عقد اجتماع مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 قبل رفع العقوبات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده «يجب على الولايات المتحدة أن تعود أولا إلى الاتفاق النووي وأن ترفع عقوباتها غير القانونية عن إيران.. ليست هناك حاجة لإجراء مفاوضات من أجل ذلك».
وتابع خطيب زاده أن إيران لن تعترف إلا بالأفعال وسترد بالأفعال. ونقلت وكالة «إيسنا» الإيرانية عن زاده قوله «سنعود إلى التزاماتنا بمجرد رفع العقوبات».
كانت هذه تفاصيل خبر خيبة أمل أمريكية من طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.