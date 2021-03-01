شكرا لقرائتكم خبر أعلام إيران ترفرف في قلب بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكار وغضب يعم لبنان، بعدما نزل العشرات من أنصار حزب الله الإرهابي إلى شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء نزول أنصار حزب الله يحملون أعلام إيران، ردا على كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعي إلى عقد مؤتمر دولي يدور حول ضرورة حياد لبنان وإبعاده عن المحاور، وحصر القرارات السيادية والسلاح بيد الدولة.

وحمل المتظاهرون أعلام إيران، مرددين شعارات مؤيدة لطهران وزعيم حزب الله الممول من إيران أيضا، فيما أثارت تلك المقاطع التي تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل، والواتس اب، حفيظة آلاف اللبنانيين الذين رؤوا فيها استفزازا طائفيا ووطنيا. وتجمع آلاف اللبنانيين قبل يومين في باحة البطريركية المارونية شمال شرق بيروت، تأييدا لدعوة الراعي إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان، ما أثار انتقادات حزب الله.

وقال الراعي أمام الآلاف الذين وصلوا بالسيارات وسيرا على الأقدام إلى المكان، وبينهم رجال دين من مذاهب إسلامية، «نريد من المؤتمر الدولي الذي دعونا إليه إعلان حياد لبنان فلا يعود ضحية الصراعات والحروب، وأرض الانقسامات، وبالتالي يتأسس على قوة التوازن، لا على موازين القوى التي تنذر دائما بالحروب».

وأضاف «نريد من المؤتمر أن يوفر الدعم للجيش اللبناني، ليكون المدافع الوحيد عن لبنان، والقادر على استيعاب القدرات العسكرية الموجودة لدى الشعب اللبناني من خلال نظام دفاعي شرعي يمسك بقرار الحرب والسلم»، في انتقاد واضح لسلاح حزب الله الذي يملك ترسانة عسكرية ضخمة يرفض التخلي عنها بحجة مقاومة إسرائيل.