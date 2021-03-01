تونس تحقق في دخول لقاحات كورونا بشكل غير رسمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت رئاسة الحكومة في تونس أمس، إنها طلبت فتح تحقيق على خلفية دخول لقاحات مضادة لفيروس كورونا بشكل غير معلن رسميا إلى مسؤولين في الدولة.

وأفاد مصدر من الرئاسة التونسية باستلام الرئاسة لألف جرعة كهبة من الإمارات أحالتها على الصحة العسكرية، وقالت المكلفة بالإعلام في الرئاسة ريم قاسم، «إن الرئيس وعائلته وباقي المسؤولين في الديوان الرئاسي لم يستخدموا الجرعات».

وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في تونس موجة انتقادات للمسؤولين الرسميين في مؤسسات الدولة، بشأن وصول لقاحات بشكل غير معلن في وقت تأخر فيه وصول الشحنات المقررة للشعب، ودون أن تحدد السلطات موعدا رسميا لذلك.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها «إنه لا علم لها عن وصول هذه اللقاحات ومصدرها، ولا مدى توفرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها».

وأمر رئيس الحكومة هشام مشيشي بفتح تحقيق فوري.