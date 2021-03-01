أمريكا: هجمات الحوثيين تهدد المدنيين واستقرار المنطقة

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان أمس الأول، أن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضاً آفاق السلام والاستقرار في اليمن.
ودعا برايس الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، بهدف تحقيق السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بأن بلاده لا تزال ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة، ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران.
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