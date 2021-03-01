يمنية تنتحر بعد مقتل 6 من أبنائها في جبهات الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت أم يمنية على قتل نفسها بعد أن فقدت 6 من أبنائها الذين زجت بهم ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات القتال.

وينتمي الـ6 لقبيلة آل سالم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثي، وتداول مدونون يمنيون، قيام زوجة حسين السالمي بطعن نفسها حتى الموت، ليلا، بعد أن وصلها خبر مقتل ابنها الأصغر في جبهة مأرب، وقد سبقته وفاة إخوته الخمسة كلهم، وهم يقاتلون مع الحوثيين ضد الشرعية والجيش الوطني.وكشفت حالة الانتحار حجم الإرهاب الحوثي في حق الأطفال اليمنيين، ودور التعبئة الدينية المتطرفة، والتنكيل بأبناء القبائل اليمنية، بهدف قتل أكبر عدد من اليمنيين من منظور عقدي مذهبي على الطريقة الإيرانية لإفراغ المناطق اليمنية من سكانها الأصليين، وتعد قبيلة (آل سالم) في صعدة، أكثر القبائل التي قاتلت مع الحوثيين منذ بدء الحرب، ويقدر عدد أفرادها الذين قتلوا في الجبهات ما يزيد عن ألفي فرد، كما تسببت الميليشيات الحوثية بإبادة كاملة لبعض القبائل الموالية لها في كثير من المحافظات.

ميدانيا، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة أمس من كسر هجوم للميليشيات الحوثية الانقلابية، في جبهة الكسارة شمالي غرب مأرب، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وشملت قائمة ضحايا الميليشيات قائد ميداني يدعى يحيى الحمزي وعددا من مرافقيه.

وفي جبهة العبدية (جنوب مأرب) كسرت قوات الجيش هجوم حوثي، ودمرت عربة تابعة لميليشيات الحوثي كانت تحوي ذخائر وأفراد في طريقها لتعزيز مقاتلي الميليشيات. وشهدت جبهة صرواح معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت فيها تعزيزات الحوثيين الانقلابية كانت في طريقها إلى جبهة مراد جنوبي غرب مأرب، وأسفرت عن تدمير العربات والمعدات القتالية ومصرع كل من كانوا على متنها، وفق ما نقل موقع الجيش، واستهدفت الغارات تجمعات للميليشيات الحوثية الإرهابية ودمرت دبابتين وعربات تابعة للحوثيين في جبهة الكسارة شمال محافظة مأرب.

إلى ذلك أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن اعتراف صحيفة (كيهان) المقربة من مرشد إيران علي خامنئي بوقوف طهران خلف تصعيد ميليشيات الحوثي في مدينة مأرب والاعتداءات الإرهابية على السعودية، والاعتداء على سفينة في بحر عمان، ردا على غارات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا، يكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية للمعركة.

وقال الإرياني «إن هذه الاعترافات تؤكد من جديد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد حركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة».

وحذرت الأمم المتحدة، من خطورة تفاقم الأوضاع في مأرب، إثر الهجمات الحوثية وما يتعرض له النازحون من مخاطرـ ودعت إلى إنهاء تلك الهجمات وإتاحة الفرصة لجهود مواجهة الأزمة الإنسانية وسوء التغذية والمجاعة التي تهدد مئات الآلاف من اليمنيين.

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