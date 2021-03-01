شكرا لقرائتكم خبر عن المندوبون الدائمون يرفعون ثمانية بنود إلى «الوزاري العربي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الاثنين بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة ال 155 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة قطر وبمشاركة مندوبي الدول العربية الأعضاء بالجامعة، وذلك لمناقشة مشروع جدول الأعمال ورفع عدد من الموضوعات للوزاري العربي غداً الأربعاء لمناقشتها.

وناقش المندوبون الدائمون جدول الأعمال الذي يتضمن 8 بنود رئيسية في مقدمتها العمل العربي المشترك وتعيين الأمين العام للجامعة ، حيث رشحت مصر الأمين الحالي أحمد أبو الغيط لفترة ثانية .

كما ناقش الاجتماع بنداً خاصاً بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.

وتناول الاجتماع «التضامن من لبنان» وتطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر الإماراتية في الخليج العربي، إضافة إلى أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعم السلام والتنمية في السودان.

كما بحث الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومسيرة التعاون العربي الإفريقي، والشراكة الأوروبية -المتوسطية، والتعاون بين الجامعة والأمم المتحدة ومجلس الأمن .

وتناول الاجتماع كذلك دعم النازحين داخلياً والنازحين العراقيين بشكل خاص ومشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف، وتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية إلى «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان».

وبحث المشاركون قضايا الإرهاب الدولي وسبل مكافحته وصيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وتعيين عدد من المسؤولين في الجامعة .

ورفع المندوبون الدائمون جدول الأعمال ومشاريع القرارات إلى اجتماع وزراء الخارجية لمناقشتها والبت فيها غداً الأربعاء.(واس)