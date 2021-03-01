شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

احتفلت وزارة الداخلية، متمثلة في القيادة العامة للدفاع المدني، باليوم العالمي للدفاع المدني 2021، في حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وتحت شعار «الدفاع المدني...شريك في حماية الاقتصاد الوطني»، مؤكدين حرص الدفاع المدني وضمن استراتيجية وزارة الداخلية في سعيها للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز وسائل الوقاية وأسس السلامة العامة، والحفاظ على المنجزات، والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني.

وتضمن الحفل كلمات بالمناسبة من مسؤولي الدفاع المدني والشركاء، أكدت الدور الحيوي الذي يلعبه الدفاع المدني في تعزيز الحماية والأمن والوقاية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقال اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، في كلمته التي ألقاها في الاحتفال الافتراضي: «نحتفل معاً باليوم العالمي للدفاع المدني 2021، الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم في الأول من مارس من كل عام. تحت شعار «الدفاع المدني شريك في حماية الاقتصاد الوطني»، إيماناً منا بأن الاقتصاد هو الدعامة الأساسية لتنمية المجتمعات وتقدّمها، وتأكيداً على أهمية قطاع الدفاع المدني في دعم الاقتصاد الوطني».